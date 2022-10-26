Ölmeden cami avlusuna kendi için yaptırdığı mezar taşında yazılanı görenler duygulanıyor - Son Dakika
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Ölmeden cami avlusuna kendi için yaptırdığı mezar taşında yazılanı görenler duygulanıyor

26.10.2022 11:04

Antalya'da anne ve babası tarafından yaptırılan caminin avlusuna ölmeden kendi mezarını yaptıran 60 yaşındaki Naci Ateş, zaman zaman geldiği mezarın üzerine çiçek dikerek gözü gibi bakıyor.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Ateş Camii, camiye ismini veren hayırsever, eşi ve oğlu tarafından yaptırıldı. Vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş'in mezarları vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne ve babasının ardından Naci Ateş, caminin tüm eksikliklerini gidermeye devam etti. 60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç ay önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı.

Ölmeden önce cami avlusuna yaptırdığı mezarına gözü gibi bakıyor

"EMRİNİZİ YERİNE GETİRMEYE MECBURUM"

Zaman zaman camiye gelen Ateş, mezarının üzerine çiçekler dikip gözü gibi bakıyor. Mezar taşına "Hacı İbrahim oğlu Hacı Naci Ateş, ruhuna Fatiha. Doğum 1962" yazdıran Ateş, mezar taşının arka bölümüne ise şunları yazdırdı: "Babacığım, anacığım ömrümün sonuna kadar emrinizi ve vasiyetinizi yerine getirmeye mecburum evlat ve oğlunuz olarak ikinize ne yapsam azdır. Ruhunuz şad olsun babacığım, anacığım, oğlunuz Naci Ateş, doğum 1962."

Ölmeden önce cami avlusuna yaptırdığı mezarına gözü gibi bakıyor

KENDİ MEZARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Cami cemaatinden Mevlut Ergin, "Arkadaşın annesi ve babası caminin yerini bağışlamış. Kendisine de burada ölmeden önce bu mezarı yaptırmış. Kendisi şu an hayatta. Çiçek dikmiş, kendi mezarına ölmeden gözü gibi bakıyor. Ara sıra gelerek ziyaret ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ölmeden cami avlusuna kendi için yaptırdığı mezar taşında yazılanı görenler duygulanıyor - Son Dakika

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