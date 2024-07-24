Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Gazetecilerle Buluştu

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24 Temmuz Gazeteciler Bayramı münasebetiyle Oltu Belediye Bakanı Adem Çelebi bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor şartlarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

Gazeteciler ve Erzurum Oltulular Derneği Başkanı Hakan Demir ile Oltu Belediyesi Sosyal tesislerinde bir araya gelen Başkan Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler Bayramını kutladı. - ERZURUM