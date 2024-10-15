Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Yerel

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi\'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Oltu ilçesinin Belediye Başkanı Adem Çelebi, çalışanları tarafından düzenlenen sürpriz kutlama ile 43. doğum gününü coşkuyla kutladı. Personeli ile birlikte pastayı kesen Çelebi, yaptığı teşekkür konuşmasında mutluluğunu dile getirdi.

15.10.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
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Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinin Belediye Başkanı Adem Çelebi, 43. doğum gününü çalışanları tarafından düzenlenen sürpriz bir kutlama ile kutladı.

Belediye personeli, Başkan Çelebi'nin doğum günü dolayısıyla makamına yaş pasta getirerek bir kutlama düzenledi. Pastanın üzerine mumları yerleştiren çalışanlar, Başkan Çelebi'ye mumları üflemesi için destek oldular. Kutlama sonrasında pasta, tüm personel ile paylaşıldı. Başkan Çelebi, bu ince düşünceleri için çalışanlarına teşekkür ederek, "Personelimle birlikte 43 yaşımı kutlamak beni son derece mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ederim," ifadelerini kullandı. Kutlama, Oltu Belediyesi'nde sıcak ve samimi bir atmosferin oluşmasına vesile oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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