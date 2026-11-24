Erzurum'un Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların yapıldığı etkinlikte öğrencilerin gösterileri, tiyatro oyunu ve müzik dinletisi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Oltu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlama programı, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin'in ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakamlık Konferans Salonu'nda kutlama programına geçildi. Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Programın açılış konuşmasını Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nimet Akbulut yaptı. Ardından Oltu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu tarafından hazırlanan "Memleket İsterim" adlı video gösterimi gerçekleştirildi.

Program, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama ana sınıfı öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. Daha sonra emeğin, özverinin ve eğitimin önemini anlatan "Eğitim Kalbi" konulu okul ve kurumların çalışmalarını içeren slayt gösterimi sunuldu. Aynı okulun öğrencileri tarafından hazırlanan "Yarım Kalan" isimli tiyatro oyunu da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kutlama programında deneyimli öğretmenler adına söz alan, meslek hayatında 41 yılı geride bırakan Merkez Eğitim Müdürü Hüseyin Aktaş, öğretmenlik mesleğine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmanın ardından yeni öğretmenlerden Öznur Keskin, Hüseyin Aktaş'a çiçek takdim ederek öğretmenler arasındaki mesleki dayanışma ve vefa duygusunu yansıttı.

Program kapsamında, öğretmenlik mesleğinde ilk yılını tamamlayan ve adaylıkları kaldırılacak öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Öğretmenler, meslek hayatlarına ilişkin yeminlerini ederek görevlerine devam etme heyecanı yaşadı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kutlama programı, öğretmenler tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle sona erdi. Oltu'da düzenlenen etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin önemini ve eğitim camiasının birlik beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.