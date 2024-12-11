Oltu'da Yaban Sibirya Kazı Misafir Oldu - Son Dakika
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Oltu'da Yaban Sibirya Kazı Misafir Oldu

Oltu\'da Yaban Sibirya Kazı Misafir Oldu

Oltu'da bitkin halde bulunan Sibirya kazı, bir vatandaş tarafından kurtarılarak kümeste misafir edildi.

11.12.2024 10:13
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bitkin düşen Sibirya kazı, kapısına kadar geldiği vatandaşın misafiri oldu. Kümeste misafir edilen yaban kazı ilk günde ördek, tavuk ve horozlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı.

Oltu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir Sibirya kazı bitkin ve üşümüş halde, İsrafil Eraslan'ın evinin önüne kadar geldi. İsrafil Eraslan, kazı fark eder etmez, ona yardım etmek için harekete geçti. Kazı evinin çatısına alarak yem ve su verdi. Kısa süre içinde kendine gelen Sibirya kazı, İsrafil Eraslan'a teşekkür edercesine hareketlerde bulundu. İsrafil Eraslan, "Yabani kaz akşam saatlerinde evimin önüne geldi. Üşümüş ve bitkin haldeydi. Hemen aldım, çatımın katına götürdüm, yem ve su verdim. Karnı doyduktan sonra kendine geldi. Şimdi, gönül rahatlığıyla gazetecilere ve kardeşlerime teslim ediyorum. İnşallah hürriyetine kavuşur" dedi.

Sibirya kazı, daha sonra Oltu İbrahim Beyin Çiftliği'ne götürülerek burada İsmail Hakkı Ekinci isimli vatandaşa teslim edildi. Çiftlikte ördek, kaz ve tavukları bulunan İsmail Hakkı Ekinci, Sibirya kazını kendi hayvanlarının arasında bıraktı. Yaban kazı kısa sürede kümese uyum sağladı. İsmail Ekinci, "Sibirya kazı, diğer evcil kaz, ördek ve tavuklarla zamanla alışacaktır. Ancak alışmazsa, bu tamamen kendi isteğine bağlı. İstediği zaman uçarak gidebilir" şeklinde konuştu.

Bu arada kümese bırakılan yabani kazın rahat hareketleri dikkat çekerken, kümese hakim olma yönündeki tavırları da gözlerden kaçmadı. Oltu'da beklenmedik misafir olan Sibirya kazı, bölge sakinlerinin ilgisini çekerken, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Yaban Sibirya Kazı Misafir Oldu - Son Dakika

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