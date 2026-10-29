Ömer Çelik 29 Ekim'de demokrasi ve milli iradeden taviz verilmeyeceğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aynı iradeyle, demokrasimizden ve milli irademizden taviz vermeden kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Aynı iradeyle, demokrasimizden ve milli irademizden taviz vermeden kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.