OMÜ Arama Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akredite Oldu - Son Dakika
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OMÜ Arama Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akredite Oldu

OMÜ Arama Kurtarma Ekibi AFAD\'dan Akredite Oldu

OMÜ Arama Kurtarma ekibi, AFAD akreditasyonunu başarıyla tamamladı ve belge aldı.

06.12.2024 13:35
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma ekibi, sınavları başarı ile geçerek, AFAD tarafından akredite olmaya hak kazandı.

Gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan OMÜ Arama Kurtarma ekibi, kentsel arama kurtarma eğitimlerini tamamlayarak akredite olabilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) başvuruda bulundu. Akreditasyon sınavlarını da başarılı bir şekilde tamamlayan ekip, akredite olmaya hak kazandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde AFAD tarafından Ankara'da düzenlenen Sertifika ve Arma Takdim Töreni'nde 'Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi', OMÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve arama kurtarma ekibine takdim edildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zor zamanlarda fedakarlık gösteren, canla başla çalışan bütün kurumlara teşekkür ederken aynı zamanda hepinizin Dünya Gönüllüler Günü'nü de kutlarım. Gönüllülük; insanın varlığını anlamlı kılan, ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değerdir. İnsanın insan olma vasfını en yüksek düzeyde ortaya koyduğu bir eylemdir. Bu ruh, medeniyetimizin en kadim değerlerinden biridir. Bugün burada milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız, iyi ki kalpten kalbe, gönülden gönüle giden bir yol açıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OMÜ Arama Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akredite Oldu - Son Dakika

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