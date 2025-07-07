OMÜ\'de Aşure İkramı İle Muharrem Coşkusu

Muharrem ayının manevi atmosferi Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) aşure ikramıyla yaşatıldı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere, akademik ve idari personele aşure ikram edildi.

Geleneksel lezzet, paylaşmanın simgesi oldu

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan etkinlikte, üniversitenin gelenekselleşen aşure ikramı büyük ilgi gördü. OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, öğrenciler, akademik ve idari personel de katıldı. Etkinlikte yalnızca aşure ikramı yapılmakla kalınmadı; aynı zamanda OMÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere aşure kültürü tanıtıldı. Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler, bu geleneksel tatlıyı ilk kez tatmanın ve anlamını öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Muharrem ayının bereketini ve bütünleştirici ruhunu simgeleyen aşureler, OMÜ protokol üyeleri ve SKSDB personeli tarafından elden dağıtıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Türk bayraklı aşure tepsisi

Etkinlikte en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Türk bayrağı motifiyle süslenmiş aşure tepsisi oldu. Katılımcıların büyük ilgisini çeken bu görsel detay, etkinliğe ayrı bir anlam ve estetik kattı. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, üniversite mensupları arasında hoş bir birliktelik ortamı sağladı. OMÜ'nün kültürel değerleri yaşatmaya yönelik bu tür etkinlikleri, öğrenciler ve personel tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN