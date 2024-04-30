Bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken fenalaşan 22 yaşındaki fizik bölümü son sınıfı öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken fenalaşan 22 yaşındaki fizik bölümü son sınıfı öğrencisi hayatını kaybetti

Bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken fenalaşan 22 yaşındaki fizik bölümü son sınıfı öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Cenaze yarın Antalya'da defnedilecek.

30.04.2024 14:54
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Bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken fenalaşan 22 yaşındaki fizik bölümü son sınıfı öğrencisi, kalbine yeniş düştü. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen gencin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Orda Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan 22 yaşında, bilgisayarda İngilizce öğretmeni ile online eğitim gördüğü sırada heyecanlanarak fenalaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Teoman Mehmet Arslan'ın cenazesi otopsinin ardından yarın saat 11.00'de Muratpaşa Tekerli Mezarlığında kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilgisayar öğretmeniyle online eğitim görürken fenalaşan 22 yaşındaki fizik bölümü son sınıfı öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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