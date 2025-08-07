ORAN heyeti Mutfak Sanatları Merkezi\'ni gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı Mutfak Sanatları Merkezi'nde misafir etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Vali Çiçek, Şimşek ve Özkan ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ORAN Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra il genel meclisi başkanları ile ticaret ve sanayi odası başkanlarını Mutfak Sanatları Merkezi'nde misafir etti. Misafirlerine, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren kentin gastronomi üssü Mutfak Sanatları Merkezi'ni tanıtan Başkan Büyükkılıç, merkezin restoran bölümündeki vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Mutfak Sanatları Merkezi'nin Kayseri'ye çok yakıştığını belirten bir vatandaş, "Çok güzel, harika. Böyle güzel bir mekan gerçekten Kayseri'mize çok yakıştı. Çok beğendim" derken şehir dışından kente gelerek merkezi ziyaret eden bir başka vatandaş, kentin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, saha sonra misafirlerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni gezdirerek tesisler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. TOMTAŞ ziyaretini değerlendiren Başkan Büyükkılıç; "Valimiz Gökmen Çiçek, Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan ile birlikte, havacılık alanında şehrimiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalar yapan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret ederek burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık" dedi.

Büyükkılıç, TOMTAŞ yetkililerine kolaylıklar ve başarılar diledi. - KAYSERİ