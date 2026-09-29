Ordu Altınordu\'da Atatürk Rıhtımı 140 metrelik bölümle 410 metreye uzatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Rıhtımında yürütülen uzatma çalışmalarında 140 metrelik yeni bölümün kazık ve döşeme imalatları tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile Altınordu Atatürk Rıhtımı, 270 metreden 410 metreye uzatıldı. Çalışmalar kapsamında mevcut iskelenin güçlendirilmesine başlanırken, uzun süre güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla kullanılacak olan 42 güçlendirme kazığının 2'si imal edildi. Rıhtımda yapımı devam eden gümrük ve idare binasında da çalışmalar sürüyor. Binanın tuğla duvar imalatları tamamlanırken, mekanik ve elektrik tesisatı çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Rıhtımının daha güvenli, dayanıklı ve farklı denizcilik ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.