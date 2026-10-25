Ordu'da 65 yaşındaki vatandaşın 400 kilogramlık cami maketi sergileniyor - Son Dakika
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Ordu'da 65 yaşındaki vatandaşın 400 kilogramlık cami maketi sergileniyor

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Ordu\'da 65 yaşındaki vatandaşın 400 kilogramlık cami maketi sergileniyor
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Ordu'da 65 yaşındaki vatandaş, 2 yıl boyunca aralıklarla sürdürdüğü çalışmayla kendi tasarımıyla 400 kilogramlık cami maketi yaptı. Bucak Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında sergilenen maket görenlerin ilgisini çekiyor, vatandaşlar fotoğraf çektiriyor.

Ordu'da yaşayan 65 yaşındaki vatandaş, hobi amacıyla başladığı maket yapımında 2 yıl boyunca aralıklarla çalışarak kendi tasarımıyla 400 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda cami maketi yaptı.

Ordu'da can sıkıntısıyla evinde maket yapmaya başlayan Cavit Akbulut (65), ortaya çıkardığı eserde mihrap ve minber gibi detaylara da yer verdi. Herhangi bir camiyi örnek almadan kendi tasarımını hayata geçiren Akbulut'un yaptığı maket, tamamlanmasının ardından Bucak Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanına getirildi. Burada sergilenen maket, vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Görenler fotoğraf çektiriyor"

Maketin yapım sürecini anlatan Cavit Akbulut, çalışmasında kalın tahta ve taş kullandığını belirterek, "Can sıkıntısından evde maket yapmaya başladım. Bunun sonucunda büyük bir cami maketi yaptım. Makette bir camiyi örnek almadım, kendi tasarımımla oluşturdum. Kalın tahta ve taş kullandım. 400 kilogram ağırlığında, 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 80 santimetre genişliğinde bir maket ortaya çıktı. Maket, Bucak Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında duruyor. Görenlerin çok hoşuna gidiyor ve fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

"Hiçbir eğitim almadan kendi tasarımıyla yaptı"

Kapalı pazar alanında çalışan Salih Tekneci ise maketin en dikkat çekici özelliğinin herhangi bir eğitim alınmadan, tamamen kişisel tasarımla yapılması olduğunu belirterek, "Bu maketin önemi, yapan kişinin arkadaşımızın hiçbir eğitim almadan tamamen kendi kafasında tasarlaması. Çok güzel bir eser. 400 kilogram ağırlığında ve 6 kişi zorlanarak buraya getirdi. Buraya taşınırken bir kişi parmağını dahi kırdı. Burada çok dikkat çekiyor, özellikle çocuklarımızın çok dikkatini çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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