Ordu\'da Kamyon Kazası: 1 Yaralı

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Ordu'da kereste yüklü kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kazada sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kereste yüklü kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası kamyonların yolun ortasında kalması nedeniyle Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrullah Alparslan idaresindeki kereste yüklü 52 LD 590 plakalı kamyon, Azerbaycan'a yük getirdiği öğrenilen ve ışıklarda durmaya çalışan 99-ZB-512 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Diğer taraftan yaşanan kaza sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sahil yolunda yoğunlaşan trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kereste yüklü kamyonun üzerindeki malzemeler iş makineleri yardımıyla diğer kamyonlara boşaltılırken, yoğunlaşan trafik ise yaklaşık 5 saatin ardından yeniden normale döndü.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.