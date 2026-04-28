Ordu'da Madencilik Karşıtı Gruplardan Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar'a Suçlama: Maden Şirketiyle İşbirliği Yapıyor

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Aybastı Yaylası'ndaki madencilik faaliyetlerine karşı mücadelelerinden bahsederken, "Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'ın bizlerden rahatsız olduğu açıkça görülüyor. Kamuoyuna madene karşıymış gibi bir görüntü veriliyor ama gerçekte durum böyle değil. Son görüntülerde maden firmasıyla yapılan görüşmeler ve birlikte çekilmiş fotoğraflar da bunu açıkça gösteriyor. Yani sözde karşı duruş sergilenirken, gerçekte bir işbirliği söz konusu" iddiasında bulundu.

Korgan, Aybastı ve Kabataş yaylalarında maden arama çalışmalarına karşı çıkan Ordulular, maden şirketinin yeniden iş makineleriyle sahaya döneceği endişeleri üzerine basın açıklaması yaptı. ORÇEV ile Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylaları Koruma Platformu öncülüğündeki basın açıklamasının ardından Çobantepesi'nde nöbet başlatıldı.

Öte yandan, Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar'ın maden ihalesinde adı geçen firma yetkilileriyle görüştüğü, zaman zaman temas kurduğu ve firmaların belediyeyi ziyaret ettiği yönündeki iddialar eleştirilere yol açtı. Ayrıca başkanın, akrabasına ait olduğu öne sürülen sondaj firmasını ziyaret ettiği yönündeki fotoğrafların sosyal medyada yer alması başkana yönelik tepkileri artırdı.

"Maden şirketi ile ciddi bir pazarlık içerisinde"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yaptığı açıklamada, "AK Partili Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'ın madene karşı olduğu görüntüsü sergilediğini ancak son günlerde ortaya çıkan fotoğraflardan tam aksine maden şirketi ile ciddi bir pazarlık içerisinde yer aldığının anlaşıldığını" öne sürdü.

Perşembe Yaylası'nda maden ruhsatı alan firmanın iki yıl önce sondaj için bölgeye geldiğinde üç kez eylem yaptıklarını, bu eylemlere sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve milletvekillerinin de katıldığını anlatan Gönül, "Bu süreçte Kabataş Belediye Başkanı ve Korgan Belediye Başkanı da yanımızdaydı ancak Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar hiçbir zaman yanımızda olmadı" diye konuştu.

"Aybastı Belediye Başkanı bu süreci manipüle ediyor"

Belediye başkanının yaşam savunucularından rahatsızlık duyduğu iddiasında bulunan Gönül, şunları kaydetti:

"Aybastı Belediye Başkanı bu süreci manipüle ediyor. Belediye başkanının bizlerden rahatsız olduğu açıkça görülüyor. Kendisini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olduğu dönemden de tanıyoruz. Açtığımız davalar ve bunların basına yansıması nedeniyle rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede yapılan işlemin hatalı olduğunu söyledik. Mahkeme kararlarının projeyi iptal ettiğini, bu alanda herhangi bir çalışma yapılmaması gerektiğini ifade ettik. Buna rağmen 'Mahkeme kararlarını bırakın, uymak zorunda değiliz' dedi. Yani karşımızda mahkeme kararlarını yok sayan bir anlayış var."

Biz burada kimin hangi siyasi partiden olduğuna bakmıyoruz. Hangi sivil toplum örgütünden olduğuna da bakmıyoruz. Bu toprağı, suyu, ormanı, yaylayı ve merayı kim koruyorsa onunla birlikte hareket ediyoruz. Burada yaratılmak istenen ayrışma, mücadeleyi zayıflatmak ve süreci örtbas etmek içindir. Bu kabul edilemez. Bizi yıldırır mı? Hayır. Tam tersine mücadelemizi büyütür. Bu süreç, burada yaşayan insanları daha da güçlendirdi. Buradan güçlü çıkacağız. Maden şirketini de yasal ve meşru haklarımızı kullanarak buradan göndereceğiz. Ayrıca Ordu'da ikinci bir altın, gümüş, bakır maden sahası açtırmamakta kararlıyız. Ordu halkı bu konuda nettir."