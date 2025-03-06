Ordu'da Ramazan Çocuk Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Ramazan Çocuk Şenliği Devam Ediyor

Ordu\'da Ramazan Çocuk Şenliği Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ramazan ayında çocuklar için düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi. 'Ordu'da Ramazan Çocuk Şenliği' kapsamında tiyatrolar, bilim şovları ve çeşitli eğlenceler çocuklara sunuluyor. Etkinlikler, iftar sonrası ailelerin yoğun katılımıyla sürüyor.

06.03.2025 12:59  Güncelleme: 13:01
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayında çocuklarımıza özel etkinlikler düzenliyor, onların gönüllerinde unutulmaz izler bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince düzenlenen ve çocuklara unutulmaz akşam yaşatacak olan 'Ordu'da Ramazan Çocuk Şenliği' devam ediyor. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimde çocuklar eğlenceli etkinliklerde her akşam bir araya geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda (OBBKT) iftar sonrasında başlayan etkinliklere ailelerin ilgilisi yoğun oluyor. Düzenlenen etkinliklerde, çocuk tiyatroları, çocuk sinemaları, jonglör, akrobasi gösterisi, illüzyon, cambaz, Karagöz ve Hacivat, köpük balon, balon katlama sanatı, bilim şov, meddah, konser, atölyeler ve kukla gösterileri ile unutulmaz anlar yaşıyor.

"Çocuklarımızın gönüllerinde unutulmaz izler bırakmayı hedefliyoruz"

Çocukların iftar sonrası yaşadığı keyifli anlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de ortak oldu. OBBKT'de düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluşan Başkan Günler, onlarla birlikte etkinlikleri takip etti. Çocukların ve ailelerin de büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Güler, daha sonra programa katılanlara ikramlarda bulundu. Başkan Güler, "Ramazan, sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirmenin, sevdiklerimizle mutluluğu paylaşmanın zamanıdır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, bu mübarek ayda çocuklarımıza özel etkinlikler düzenliyor, onların gönüllerinde unutulmaz izler bırakmayı hedefliyoruz. Bu akşam, Ramazan'ın huzur dolu atmosferinde, miniklerimizle birlikte "Güneşle Konuşan Çocuk" gölge oyunu, bilim şovları, maskotlarla dans, atölye çalışmaları ve palyaço şovları gibi eğlenceli aktivitelerde miniklerimizle bende buluştum. Ramazan'ın bu güzel günlerinde, birlikte neşelenmek, çocuklarımızla bu özel anları paylaşmak her şeyden daha önemliydi. Çocuklarımızı ve ailelerini, Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum. Hep birlikte, daha nice Ramazanlara" dedi.

Öte yandan etkinlikler Ramazan ayı boyunca iftar sonrası saat 20.30'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda (OBBKT) gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan aileler ve çocuklara ücretsiz ikramlar da yapılıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Ramazan Çocuk Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika

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