Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 517 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 517 araç kontrol edildi

Ordu\'da trafik denetimlerinde 15 bin 517 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 517 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

21.08.2024 09:31
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 517 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 36 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 43 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 83 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 882 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 45 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 121 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 386 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 517 araç kontrol edildi, 3 bin 88 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da trafik denetimlerinde 15 bin 517 araç kontrol edildi - Son Dakika

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