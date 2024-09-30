Ordu\'da Unutulmaz Adıyaman Sıra Gecesi Etkinliği

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Ordu'da Adıyaman Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Ordu Adıyamanlılar Derneği iş birliğiyle Adıyaman Sıra Gecesi etkinliği düzenlendi.

Ordu'da yaşayarak memleket hasreti çeken Adıyamanlılar, Adıyaman çiğköftesi ve Harfane konseri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı. Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından kurulan yöresel ve el sanatı ürünlerinin sergilendiği stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ve Ordu Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Adıyamanlılar Derneği Başkanı Mustafa Bilgiç, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıları hatırlatarak, "Altınordu Belediye Başkanımız Ulaş Tepe'ye sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle felaket yaşamayız. Ancak yaşadığımız felakette hep Ordulular yanımızdaydı. Bundan sonraki sosyal ve kültürel faaliyetlerde de Ordu'nun yanında olacağız. Bizi gönüllerinize misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Adıyaman'ın kendileri için özel bir şehir olduğunu dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, "Yıkıcı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Adıyaman bizim için çok özel bir şehir. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan'a çok teşekkür ediyorum. Ordu'daki Adıyamanlılar, Dernek Başkanı Mustafa Bilgiç ve Adalet Komisyonu Başkanımız Dr. Mesut Bilen'e, türküleriyle bize eşlik eden Adıyaman Harfane ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, Adıyaman türküleri eşliğinde halaylarla devam ederken, Şef Mustafa Çiftçi yönetimindeki harfane ekibi ve Sanatçı Mahmut Karadağ'ın performansları geceye damgasını vurdu. Gece, plaket takdimi ile sona erdi. - ADIYAMAN