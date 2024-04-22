Ordu'da yetenekli robotlar kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da yetenekli robotlar kıyasıya yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen ROBÜNYE robot yarışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 58 takım öğrenci, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak ve robotik kodlama ile bilişim teknolojilerine olan ilgiyi artırmak amacıyla kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

22.04.2024 20:18
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Ordu'da yetenekli robotlar kıyasıya yarıştı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri amacıyla ROBÜNYE robot yarışması düzenlendi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri amacıyla "Türkiye Yüzyılında Teknolojinin Işığında Yunus Emre Diyarında" sloganıyla ROBÜNYE robot yarışması gerçekleştirildi. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak, öğrencilerin robotik kodlama ile bilişim teknolojilerine olan ilgi ve alakalarını sağlamak amacıyla Ordu genelindeki 58 takım öğrenci gurubu jüri karşısında kıyasıya mücadele etti.

"Bu yarışmalarla gençlerimizin bilişim teknolojilerine robotik programlamaya olan ilgilerini arttırmayı amaçlıyoruz"

Programın açılışında konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Türkiye Yüzyılı'nda Teknolojinin Işığında Yunus Emre Diyarında" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz robot yarışmasında amacımız heyecan ve eğlenceli bir öğrenme süreci içerisinde geleceğin mesleklerinden birçoğunun tabanını oluşturan bilişim teknolojilerine robotik programlamaya olan ilgilerini arttırmak amacıyla gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesini teşvik ederek yaygınlaştırmasını sağlamaktır. Yarışmamız ilimizdeki tüm ortaokul ve liselerimizi kapsamaktadır. Bu anlamda yarışmamıza ilimiz genelinde 58 takımımız katılım sağlamıştır" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası ROBÜNYE robot yarışmasına destek verenlere yönelik Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık tarafından plaket verildi. 58 takımın yer aldığı yarışmada öğrenciler birbirinden farklı hazırladıkları robotlarının jüri karşısında yeteneklerini gösterdi. Düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da yetenekli robotlar kıyasıya yarıştı - Son Dakika

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