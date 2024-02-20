Ulubey\'de yol çalışmaları sırasında dökülen hafriyat heyelana neden oldu

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Yeni Sayaca Çevre Platformu Sözcüsü Beytullah Seferoğlu, Ordu'nun Ulubey ilçesinde Gürgentepe yol çalışmaları sırasında çıkan ve Yeni Sayaca köyündeki 2B'lik alana dökülen hafriyatın heyelana neden olduğunu belirterek, "Burada zemin etüdü çalışmaları, çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapıldı mı yapılmadı mı bunları sorgulayacağız. Bugün gördüğünüz gibi bir mahalleye giden yol yıkıldı. Yeni Sayaca Mahallesi komple, tarım arazileri, yerleşim alanları baskı altında. Sıkıntılarımız devam ediyor, endişelerimiz devam ediyor. Umarım can kaybı olmaz" dedi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Ordu- Sivas karayolundan Yeni Sayaca Mahallesi girişi Kirazlar mevkiinde plansız şekilde dökülen hafriyata bölge halkı tepki gösterdi. 2018 yılında başlayan Ulubey- Gürgentepe yol çalışmaları sırasında çıkan hafriyat orman ve 2B olarak bilinen alana döküldü. Yeni Sayaca halkı, arazilerinin zarar göreceğini, can güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunarak çok sayıda eylem yaptı. Hafriyatın kaymasıyla oluşan heyelan sonucunda Ulubey'e gelen ana su boruları patladı. Tepebaşı Küme Evlere giden beton yol kullanılmaz hale geldi.

"UMARIM CAN KAYBI OLMAZ"

Yeni Sayaca Çevre Platformu Sözcüsü Beytullah Seferoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sivas Karayolu'nun Yeni Sayaca Mahallesi'ne bağlanan Kirazlar mevkii dediğimiz bölge. Bölgeye buradan 5 yıl önce Karayolları çalışmaları esnasında oluşan hafriyat atıkları bölgedeki ormanlık alana dökülmeye başlandı. Başlangıçta bu köylü de çok müdahale olamadı çünkü alan orman arazisi veya 2B arazisiyle zaten heyelanlı bir bölgeydi. Bölgede büyük bir yük oluşturdu bu yükün arkasından oluşan baskı, tarım arazilerini hatta konutlara zarar verecek hale geldi. Bugün belki çok geç kalınmış belki insan, belki bir can kaybolmadı ama gerçekten geç kalınmış olabilir. Bundan sonra ne yapılabilir bunları göreceğiz veya zamanında burada zemin etüdü çalışmaları, çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapıldı mı yapılmadı mı bunları sorgulayacağız. Bugün gördüğünüz gibi bir mahalleye giden yol yıkıldı. Yeni Sayaca Mahallesi komple, tarım arazileri, yerleşim alanları baskı altında. Sıkıntılarımız devam ediyor, endişelerimiz devam ediyor. Umarım can kaybı olmaz."