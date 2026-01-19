CHP'li Adıgüzel'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne Suçlama: "Barınak Değil Dehşet Evi" - Son Dakika
Yerel

CHP'li Adıgüzel'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne Suçlama: "Barınak Değil Dehşet Evi"

19.01.2026 17:19  Güncelleme: 19:43
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında açlık ve kötü koşullar nedeniyle birçok hayvanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Barınak için 'dehşet evi' nitelemesi yapan Adıgüzel, yetkilileri sorumluluğa çağırdı.

Haber: Barış Tüysüz

(ORDU) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında açlık, hastalık ve soğuk nedeniyle çok sayıda hayvanın yaşamını yitirdiğini belirterek, "Açlıktan birbirini yiyen köpekler, ortalıkta onlarca ceset vardı. Bir vahşete, bir katliama suçüstü tanıklık ettik" dedi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve beraberindekiler, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Adıgüzel, barınakta sokak hayvanlarının uygunsuz ve kötü koşullara mahkum edildiğini, açlık nedeniyle bazı hayvanların ölen diğer hayvanları yediğini öne sürdü. İnceleme sırasında çekilen görüntülerde çok sayıda ölü yavru hayvanın yer aldığı görüldü.

"Barınak değil, dehşet evi"

Barınaktaki duruma sert tepki gösteren Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i sorumluluğa davet ederek, Altınordu'daki tesis için "barınak değil, dehşet evi" nitelemesini yaptı. Adıgüzel, barınakta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Altınordu'da bir 'barınak' değil, bir 'dehşet evi' var. Açlıktan birbirini yemek zorunda kalan canlar, açlıktan ve soğuktan ölen yavrular, betonun üzerinde, ıslak zeminde yavrularıyla titreyen anneler. Şehri yönetenler sadece o şehirdeki insanları yönetmez; o şehirdeki yaşamın her parçasını, her canlıyı da yönetir."

İncelemeler sırasında çok sayıda yurttaşın da barınaktaki kötü koşullara tepki gösterdiği, kurtarmak amacıyla bazı hayvanları yanlarına alarak barınaktan çıkardıkları görüldü.

"Savcılıklara suç duyurusu yapın"

Adıgüzel, konuyu TBMM gündemine de taşıdı. Bu sabah TBMM'de yaptığı açıklamada barınakta yaşananlara "vahşet" diyen Adıgüzel şu değerlendirmede bulundu:

"Dün Ordu'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağında bir vahşete, bir dehşete tanıklık ettik. Açlıktan birbirini yiyen köpekler, soğuktan ve hastalıktan ortalıkta onlarca köpek cesedi vardı. Çevreye atılmış çok sayıda köpek cesedini vatandaşlarla birlikte yerinde tespit ettik. Yani bir cinayete, bir katliama suçüstü yaptık."

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaşananları kabul etmek yerine yurttaşları suçladığını ileri sürerek, soğuktan titreyen anne ve yavru hayvanlara sahip çıkan hayvanseverler hakkında belediye tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu anlattı.

Adıgüzel, "Tam tersine, bu ölümlere sebebiyet verenlerin, görevini kasten ve bilerek yapmayanların savcılara şikayet edilmesi gerekir. Bütün Ordulu vatandaşları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Burada olan şey taammüden, bilerek ve isteyerek ölüme sebebiyet vermektir."

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni uzun süredir yönettiğine dikkati çeken Adıgüzel, konunun Meclis'te de takipçisi olacaklarını belirterek, araştırma önergesi ve soru önergesi verdiklerini, ayrıca gündem dışı konuşma yapacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
