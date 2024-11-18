Ordu Günleri, Yoğun Katılımla Tamamlandı

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ordu Günleri'nin amacına ulaştığını belirterek, "Ordu Günleri'ne bu yıl yoğun bir katılım olduğunu gördük. Ünye'mizi en güzel şekilde temsil ederek tanıtımını sağladık, hemşehrilerimiz ile hasret giderdik" dedi.

İstanbul Yenikapı'da 14-17 Kasım tarihleri arasında 'Ordu Burada İstanbul'da' mottosu ile Ordu Günleri düzenlendi. Görkemli açılışın ardından 4 gün boyunca ilçe belediyelerin kurduğu stantlarda Ordu ve ilçeleri tanıtıldı. Yöresel ürünlerden belediyecilik hizmetlerine kadar birçok yönden gelen misafirlere Ordu ili anlatıldı. Ünye Belediyesi tarafından 'Yaşayan Kültürel Miras Müzesi' konsepti ile kurulan Ünye Evi misafirlerin dikkatini çekerken su böreği, lokum, üzüm suyu ve burma tatlı ikramı ise beğeni topladı. Ünye standında ayrıca Ünye'de çekilen ve 10 Ocak'ta gösterime girecek olan 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı sinema filminin ilk klibi izleyenlerle buluştu.

"Katılım bizi ziyadesiyle mutlu etti"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenirken hemşehrileriyle hasret giderdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlara Ünye'nin anlatıldığı etkinliği değerlendiren Başkan Tavlı, "Tabi sosyal medya aracılığıyla olsun, basın kuruluşlarımızın aracılığıyla olsun kıymetli hemşehrilerimize hep şöyle bir ricada bulunmuştuk; 'kendilerinden etkinlik alanına gelirken aynı zamanda farklı illerden olan dostlarınızı, komşularınızı, arkadaşlarınızı da davet edin, mümkünse onlarla birlikte gelin' demiştik. İlimizi ve ilçelerimizi tanıtalım istedik. 'Misafir bereketiyle geliyor anlayışından biz onların bereketiyle geldiğine inandığımız için onları en güzel şekilde ağırlarız' diye ifade etmiştik. Bu katılıma ve yoğunluğa baktığınızda şunu görüyorum; bu kıymetli hemşehrilerimizin hakikaten onların da bu vermiş olduğumuz mesajı dikkate alarak bütün dostlarıyla, komşuları ve arkadaşlarıyla birlikte geldiğine şahit oluyoruz. Aşırı bir yoğunluk var. İğne atsanız yere düşmüyor ifadesi bu yoğunluğu anlatıyor. Bu ilgi de ziyadesiyle bizleri yapılan işin netice itibari ile sonuç itibari ile hedefine ulaştığını gösterdiğinden dolayı mutlu ve memnun etmektedir. Farklı illerden gelen misafirlerimiz oldu. Onlarla sohbet etme fırsatı bulduğumuzda kendi illerinin yaptığı organizasyonlarda böyle bir yoğunluğu, böyle bir katılımı görmediklerini ifade ettiler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tavlı, Ordu Günleri'nde gurbetteki hemşehrileriyle de hasret giderdiğini ifade ederek, "Bizim kıymetli hemşerilerimizin Ünye'yle olan bağları hiçbir zaman kopmamıştır. Ünye'ye olan sevgileri hiçbir zaman tükenmemiştir. Buna şahit olma memleket duygusu, memleket sevgisi ve memlekete olan bağlarının halen capcanlı durmasından dolayı ziyadesiyle mutlu oluyor, buraya geldiklerinde bize olan sevgileri bize olan muhabbetleri memlekete olan aşklarını ortaya çıkartmış oluyor. Bu açıdan da gerçekten bu da ayrıca keyif verici bir durum. Katılımları nedeniyle hemşehrilerime de canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU