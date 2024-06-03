Ordu Valisi Muammer Erol, tasarruf tedbirleri genelgesi hakkında konuştu

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Ordu Valisi Muammer Erol, tasarruf tedbirleri genelgesi ile ilgili olarak görüşlerini açıkladı. Vali Erol, "Vatandaşlarımız herhangi bir yerde kamuya ait israf, gereksiz harcama, yersiz çalışma gördüklerinde en kısa sürede bize ulaşsınlar" dedi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda haziran ayı il güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bölgedeki terör olayları ve istatistik durum ve alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapılarak, Vali Muammer Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda, bölücü terör örgütlerinin bölgedeki son durumu, Ordu'nun jeopolitik önemi, silahlı terör örgütü üyeliği ile yöneticiliği, kırsal alan ve örgüte katılıma ilişkin son durum, Ordu'da yapılan risk analiz çalışmaları, Karadeniz açılımı, arazinin faaliyetlere etkisi, terör suçlarından aranan şahıslar başta olmak üzere, operasyon durumu, icra edilen faaliyetler ile şok yol kontrol faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle 15-25 yaş arası gençlerin bölücü terör örgütü tarafından hedef kitle olduğu belirtilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gençlere yönelik gezi, konferans ve spor organizasyonları yaparak, bölücü terör örgütlerine karşı bilgilendirme ve önleme faaliyetleri düzenlendiği vurgulandı.

Kurban bayramı tedbirleri

Toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban keserken özellikle atıkların kirlilik oluşturmadan, başkalarını rahatsız etmeden çevre kirliliğine karşı hassas davranmalarını istedi ve belediyelerin erkenden kurban kesim yerleri ile ilgili tedbir alarak planlama yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Kurban bayramı ile birlikte yaz tatilinin de başladığını söyleyen Vali Erol, hız limitleri ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini, uykusuz araç kullanılmaması gerektiğini aktardı.

"Denize girilmesi yasak olan yerlerde uyarı levhaları mutlaka konulmalı"

Vali Erol, plajlarda alınan tedbirlere ilave tedbirlerin alınması gerektiğini, belirterek, "121 kilometre deniz sahili sınırımız bulunuyor. Belediyelerimizin sorumluğu altında olan plajlarımız var. Plajlarda belediyelerin aldığı tedbirlere ilave olarak güvenlik açısından ne tedbir alınabilir? Diye Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve jandarmamız takip ediyor. İzinli plajlarda cankurtaran mutlaka olması gerekiyor. İzinsiz yerlerde denize girilmemesi uyarı levhaları mutlaka konulmalı" diye konuştu.

"Sahilde kıyıların kaçak ve gasp edilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir"

Birçok ilde sahillerde kıyıların kaçak ve gasp edilerek işgal edildiğini, ücretli yerler olarak işletilmeye başlandığını ve vatandaşların buralardan yararlanmasının engellendiğini ifade eden Vali Erol, Ordu'da böyle bir durumunun olmadığına dikkat çekerek, "Çevre İl Müdürlüğümüz sahildeki kullanım nedir bakacak. Kim neyi ne maksatla ne zamandan beri nasıl kullanıyor? Onunda bir fotoğrafını görmüş olacağız. Vatandaşın denizden yararlanmasını engellemeye dönük illegal hak etmedikleri bir gelire dönük fırsatı kimseye hiçbir şekilde vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımız kamuya ait gereksiz harcama ve yersiz çalışma gördüğünde bize ulaşsın"

Tasarruf tedbirleri genelgesi ile ilgili olarak ta görüşlerini açıklayan Vali Muammer Erol, "Bu genelgemizden mülki amirler, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu amirleri haberdarlar ve tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken işleri ihmal, etmemeye çalışıyoruz, etmeyeceğiz. Bu noktada tasarruf terbileri genelgesinden ve içeriğinden gündeme geldiği günlerde kamuoyu basın aracılığı ile haberdar oldu ama o diri tutularak otokontrol adına vatandaşımızdan da destek ve yardım bekliyoruz. Yani herhangi bir yerde kamuya ait israf, gereksiz harcama, yersiz çalışma gördüklerinde en kısa sürede ilçelerde kaymakamlarımıza, ilde de bize ulaşarak uyarsınlar" dedi.

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutan Vekili Teğmen Berkan Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı. - ORDU