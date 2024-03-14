Ordu'ya 2023 yılında 43 bin 974 kişi göç ederken, en fazla göç 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan geldi.
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliği belli oldu. 2023 yılında Ordu'dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu'ya 43 bin 974 kişi göç etti. Ordu'nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu.
Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul'a verdi. İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti.
En fazla göç alan ilçelerinden başında 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.
Ordu'nun en fazla göç verdiği ilk 10 il ise şu şekilde:
İstanbul (8 bin 22), Samsun (3 bin 163), Giresun (bin 984), Ankara (bin 896) ve Kocaeli (bin 5), Trabzon (893), İzmir (781), Tekirdağ (548), Antalya (531), Tokat (523).
Ordu'nun en fazla göç aldığı ilk 10 il ise şu şekilde:
İstanbul (18 bin 505), Samsun (3 bin 871), Ankara (2 bin 335), Kocaeli (bin 353), Giresun (bin 321), Tokat (bin 278), Malatya (874), Tekirdağ (839), Trabzon (817), İzmir (733). - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ordu'ya 2023 yılında en fazla göç İstanbul'dan geldi - Son Dakika
Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...
Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.
Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?