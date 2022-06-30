Ordulu itfaiye eri, 21 yıl önceki görüntüleri ile Amerikalıların enflasyonla mücadelesine konu oldu

Hayat pahalılığını çözmek için faizi artıran ve tepki toplayan ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı sistem Ordu'da 2001 yılında bir itfaiye erinin tatbikat sorasında yanlışlıkla çıkarttığı yangına benzetildi.

ABD Merkez Bankası (FED) ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak için son 28 yılın en yüksek faiz artırımına gitti. Yukarı yönlü 75 baz puanlık güncelleme yapılan faiz artırımı tepkilere yol açtı. FED'in enflasyonu çözmek uyguladığı sistem, 'insanları fakirleştireceği' düşüncesi ile ülkede tepkilere yol açtı.

Ekonomik durgunlukla ilgili söylentilerin gölgesinde ABD'de yapılan açıklamalarda faizlerin artmaya devam edebileceğiyle ilgili söylemlerin "felakete yol açabileceği" belirtilirken, geçmişte Türkiye'de yangın tatbikatıyla ilgili bir görüntü yeniden gündem oldu.

Türkiye'deki görüntü gündem oldu

CNBC Danışma Konseyi üyesi ve mali danışman Douglas Boneparth, FED'e atıfta bulunarak, Ordu'da 2001 yılında bir yangın tatbikatında çekilen görüntüyü paylaştı. Boneparth, paylaşımında, faiz kararının herkese zarar verdiğini ima ederek,"FED, enflasyonu kontrol ediyor" ifadesine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından o gün tatbikat esnasında kaydedilen görüntülerde, itfaiye erinin yangına karşı yapılması gerekenleri anlatırken yangına sebep olmasının yer aldığı anları paylaşan Boneparth, faiz kararının herkese zarar verdiğini ima ederek, "Fed enflasyonu kontrol ediyor" paylaşımında bulundu.

İtfaiye eri 21 yıl sonra konuştu

Amerikan ve Türkiye'nin değişik illerinde itfaiye teşkilatlarının eğitimlerinde ders olarak kullanılan ve özellikle sosyal medyada sıklıkla kullanılan görüntülere konu olan itfaiye eri Münir Üçgül, aradan geçen 21 yılın ardından o anları ve yaşadıklarını anlattı.

Bugün emekliliğinin tadını çıkaran Ordulu itfaiye eri Münir Üçgül, o anları şöyle anlattı:

"O bir hataydı. Biz, yağmurlu bir günde tatbikat yaptık. Yağmurlu günde yaptığımız tatbikat bizi aldattı. Bir damla benzin, en az yarım metre etrafına genleştiği için onu biz anlayamadık. Ben orada benzin şişelerinin iki tanesini oradaki odacı arkadaşlara vermiştim ve 'bunu alın götürün, bize bir tanesi yetiyor' demiştim. O odacı arkadaşlar da, biz tüp ile tava yangını yaparken, onlar da yağmur yağmasına rağmen odunların üzerine dökmüşler. Biz aslında önce yanlışı, sonrasında ise doğruyu gösterecektik."

"Reha Muhtar'ı tersledim"

Üçgül, şöyle devam etti:

"Ben üstüpüye benzini koydum, sonra müdür beye 'yakayım mı?' diye üç kere sordum. Kendisi bana yakmamı söyleyince çakmağı çaktım birden parlama oldu ve o esnada panik oluştu. Ben de elimdeki benzini molotof kokteyli olmasın diye yere atmadım, kadınların bulunduğu tarafa da atmadım saçlarına gelir diye, arka tarafta yeni alınan ve epey pahalı olan araca da atmadım ve müdür beyin tarafına fırlattım ki havada yansın diye. Düşündüğüm gibi oldu ve benzin havada yandı, müdür beyin üzerine de küçük bir damla damladı. Sonrasında ulusal kanallar beni aradı ve programlara almak istedi. Hatta birinde Reha Muhtar beni canlı yayına almak istedi, telefonda tersledim. Sonda diğer TV kanalları da aradı. Ben de memur olduğumu ve katılamayacağımı söyledim. Bunları söyleyince bu olayı biraz abarttılar. Zaten o dönemde tüm okulların tatbikatlarına da biz giderdik."

"Görüntüleri halen görmek beni sevindiriyor"

21 yıl önce meydana gelen olayın görüntülerinin sürekli sosyal medyada karşısına çıktığını kaydeden Münir Üçgül, "Seviniyorum, demek ki meyve veren ağaç taşlanır. Tabii, yabancı bir ülkede bu görüntülerin kullanılması ülkemizin ve Ordu'nun tanıtımında da çok önemli benim için. Evet, bir yanlışlık, bir kaza oldu ama epey de ses getirdi. 29 yıl 9 ay belediyede çalışmışlığım var, 20 yıl boyunca itfaiyeciliği severek yaptım. Başımdan geçen ve unutamadığım en önemli olaylardan birisi bu, bir diğeri de görevde iken parmağımın kopması" şeklinde konuştu.

"Şimdi emeklilik yaşantımın keyfini sürüyorum"

Geçmişte itfaiye teşkilatının bugünkü kadar güçlü olmadığını ve günümüzde gerek teknolojik, gerekse diğer imkanların oldukça güzel olduğuna değinen Münir Üçgül, "Bizim dönemimizde itfaiye teşkilatı güçlü değildi, şimdi epey güçlü. Bizim dönemimizde iş de çoktu, şimdi o kadar iş yok, sadece itfaiyecilik yapıyorlar. Biz o zamanlar her şeyi yapıyorduk, şimdiki teknoloji öncekinden çok daha iyi. Emeklilik yaşantım da güzel geçiyor, hayvanlarımla, topraklarımla ve bahçelerim ile zamanımı geçiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Görüntüleri çeken muhabirle 21 yıl sonra röportaj yaptı

21 yıl önce tatbikatta meydana gelen olayı görüntüleyen İHA muhabiri Metin Akyürek ile yollar sonra tekrar karşılaşan Münir Üçgül, görüntüleri onunla birlikte izledi. Görüntüler yayınlandıktan sonra kırgınlığını belirtmek için onunla röportaj yapmayan Üçgül, 21 yıl sonra röportaj yapmayı kabul etti.

Olayın geçmişi

2001 yılında meydana gelen olayda Ordu Belediye İtfaiyesi'nin bir süredir kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik kazalara sebep olan ev kazalarına karşı uyarılarda bulunmak amacıyla düzenlediği tatbikatlı toplantı, son olarak Telekom İl Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş, tatbikat sırasında kamu personeline bilgiler veren dönemin Ordu İtfaiye Müdür Yardımcısı Süleyman Gezer, yanan ateşe karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini, alevlere rüzgarın estiği yönden yaklaşmak gerektiğini anlatmıştı. Bu uyarıya rağmen itfaiye eri Münir Üçgül, çakmağı çaktığı sırada ortalığı alevler sarmış, bir anda alevler içinde kalan itfaiye erinin elindeki benzin şişesi de alev almıştı. Şişeden dökülen benzinli alevler, İtfaiye Müdür Yardımcısı Süleyman Gezer'in üzerine de dökülünce ortalık bir anda karışmıştı.

Görüntüler halen gündemde

Aradan geçen 21 yılın ardından İHA muhabiri tarafından kaydedilen görüntüler, Amerikan İtfaiye Teşkilatı'nın müfredatında ders olarak kullanıldığı gibi, sosyal medyada halen en çok izlenen ve yorum alan videolar arasında yer alıyor. Son olarak CNBC Danışma Konseyi Üyesi ve Mali Danışman Douglas Boneparth'ın FED'e atıfta bulunarak, tatbikatla ilgili görüntüyü paylaşması da, o anları yeniden gündeme taşıdı. - ORDU