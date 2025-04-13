Ordu\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yoğun bir katılımla düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle protesto edildi.

Altınordu ilçesi 19 Eylül Ortaokulu önünde saat 13.30'da başlayan protesto yürüyüşüne binden fazla kişi katıldı. Protesto yürüyüşü sırasında İsrail aleyhine sloganlar atılarak, tekbir getirildi. Yürüyüş esnasında İsrail'e destek veren bazı markaların önünde bekleyen kalabalık, bu markalar aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı'nda sona erdi.

Burada ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, sonrasında ise dualar edildi. Ordu Aile Platformu Başkanı Şenol Varol, burada topluluk adına yaptığı açıklamada, Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığını söyledi. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakatlandığını aktaran Varol, şehit olanların büyük kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu kaydetti.

Topluluk burada İsrail aleyhine sloganlar atarak boykot çağrısı yaptı, şehit olanlar için dua etti. - ORDU