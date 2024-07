Yerel

Organ nakli bekleyen kadının bağışlanan organları başkasına umut oldu

Uzun yıllar kendisi de nakil bekleyen Emine Burkay'ın vasiyeti yerine getirildi

DENİZLİ - Eşinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 39 yaşındaki Emine Burak'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı. Kendisi de organ bekleyen bir diyaliz hastası olan Burkay'ın karaciğeri, İzmir'de organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

Emine Burkay, 5 yıl diyalize girmesinin ardından 2009 yılında babasının böbreğiyle sağlığına kavuşmuş, 6 ay önce de böbreğinde tekrar sorun yaşaması ile diyalize girmeye başlamıştı. 13 Temmuzda ise eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne getirilen Emine Burkay, burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Burkay'ın 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aile ile yapılan görüşmeler sonunda Emine Burkay'ın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından karaciğeri alınarak İzmir'de organ bekleyen bir hastaya gönderildi.

Uzun yıllar kendisi de nakil bekleyen Burkay'ın vasiyeti yerine getirildi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Emine Burkay'ın ailesine baş sağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları için teşekkür etti. Öztürk; "5 yıldan fazla diyalize girmiş ve 2009 yılında babasının böbreği ile sağlığına kavuşmuş olan Emine Burkay'ın hikayesi organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Burkay'ın böbreği red verince ne yazık ki 6 aydır yine diyaliz süreci başlamış olup kendisi de organ nakli beklerken üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Organ nakli bekleyen hasta olarak yaşamında bu zorlu süreçleri çokça yaşamış olan Burkay, sağlığında organ bağışçısı olmuş ve ailesine de bu konuda vasiyet etmiştir. Emine Burkay'ın ailesi acılarını bir kenara bırakarak, vasiyeti yerine getirdiler, organ bağışında bulundular ve 1 hastaya umut oldular. Onlara bu konuda duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimi iletiyor ve baş sağlığı diliyorum. Öğrendim ki Emine Burkay'ın aynı kazada vefat eden eşi de diyaliz hastası olup, böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuş. Diliyoruz ki kimse sağlığını kaybetmesin, organ bağışı beklemek zorunda kalmasın ama Türkiye'de ne yazık ki yaklaşık 33 bin hasta organ beklemektedir. Burkay ailesi, kendileri de uzun yıllar diyaliz süreci ve organ nakli bekledikleri için organ bağışı konusunda farkındalığı yüksek bir aileydi. Organ bağışının önemini; Müdürlük olarak yürüttüğümüz 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi' kapsamında sağlık ekiplerimizin gayreti ile her alanda anlatmaya çalışıyoruz. Elbette, bu süreci yaşayanlar bu konuda çok daha duyarlı olabiliyorlar. Ama bizim amacımız, organ bağışında farkındalık düzeyini arttırmak ve bağış sayılarını çoğaltabilmek. Çünkü her bağış, organ nakli bekleyen hastalar için bir umut olmakta ve sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlamaktadır. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.