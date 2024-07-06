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Orman yangını büyümeden söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kuyucak mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Gökova körfezine yakın bölgede bulunan kırsal Kuyucak Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ve hava araçları gönderildi. Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi mevkiinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını sık çam ağaçları ile kaplı alanda başladıktan sonra havadan helikopterlerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.