Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi - Son Dakika
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Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi

10.03.2022 11:36
Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik denetimlerinin etkinliğini attırmak amacı ile güvenlik kameraları ile trafik denetimlerine ağırlık veriyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik denetimlerinin etkinliğini attırmak amacı ile güvenlik kameraları ile trafik denetimlerine ağırlık veriyor.

Edinilen bilgide ilçede meydana gelen trafik kazalarında yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılması için motorize trafik ekiplerinin ve yaya trafik görevlilerinin trafik denetimlerinin yanı sıra izleme merkezinde de görevli trafik personelince 24 saat trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Görevlendirilen personel ile ilçede trafik sorunlarını azaltmaya yönelik trafikte özellikle insan hayatını korumak ve kolaylaştırmak için sürücülerin kasksız motosiklet kullanmasının önüne geçmek, yaya geçitlerinde yapılan ihlalleri önlemek, emniyet kemeri kullanımı sağlamak ve kavşaklardaki parklanmaları, trafik ışık ve işaret ihlalleri, izin verilen yerler haricinde yük indirme ve bindirme yapma gibi kural ihlalleri dijital olarak denetleniyor.

Trafik kural ihlallerine izleme merkezinde görevli personel ile müdahale edilerek kural ihlalleri tespit edilip ilgililerin adreslerine trafik idari para cezası karar tutanağı ile birlikte gönderiliyor. İlçede güvenlik kamerası ile denetimlerin aralıksız devam ettiği, önümüzdeki süreçte kamera bulunan nokta sayısının arttırılması yönünde çalışma yürütüldüğü de bildirildi. - MUĞLA

Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi
Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi
Ortaca'da trafik denetimlerine ağırlık verildi

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Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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