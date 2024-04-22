Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya Koltuğunu Asel Duruk\'a Devretti

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Erdoğdu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Asel Duruk'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Erdoğdu İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Koç, öğretmenler Ayça Özşahin, Songül Topçu, Nakiye Filiz Yıldız, veliler ve 3-C sınıfı öğrencileri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti. Bütün çocukları tek tek öperek karşılayan Başkan Kaya, kendilerine çikolata ikram ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Belediye başkanı seçildikten sonra çok misafirim oldu. Sağolsun Trabzon'daki bütün dostlarımız, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz bizleri ziyarete geldiler, onur verdiler. Ama inanın bu ziyaret kadar beni mutlu eden başka bir ziyaret olmadı. Sizlerin sayesinde burası bir çiçek bahçesine döndü. Öğrenci ve öğretmen aydınlığıyla aydınlandı makamımız. Büyük Atatürk, dünyada hiçbir liderin öngöremediği bir bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere, bütün dünya çocuklarına emanet etti. Büyük önderimiz, bu toprakların kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öngörmüş ve Türk çocuklarına, dünya çocuklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş. Dünyada başka bir örneği yok. Geçmiş yıllarda sokaklarda, caddelerde, okul önlerinde yapılan etkinliklerden hatırlıyorum, belleğime inanılmaz güzelliklerle kazınmış bir 23 Nisan'dan bahsediyorum. Gönül istiyor ki bu kadar önemli ve çocuklarımızı geleceğe hazırlama anlamında değerli bu bayramı, yine aynı eski coşkuyla ve yine aynı eski güzelliklerle kutlayabilelim. İnşallah bundan sonrasına ilişkin biz burada olduğumuz sürece, bunu yapacağız" dedi.

Başkan Kaya, konuşmasının ardından, "Buyurun Sayın Başkanım" diyerek koltuğunu 9 yaşındaki 3-C sınıfı öğrencisi Asel Duruk'a devretti. "Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarım adına bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum" diyerek Ortahisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Asel Duruk, "Merhaba, ben Asel Duruk. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanıyım. Tam 29 yaşındayım. Bundan tam 20 yıl önce o zamanki Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın koltuğuna oturduğum günü dün gibi hatırlıyorum. Kendi küçük, hayalleri büyük kocaman bir kız çocuğuydum. Ne kadar da heyecanlanmıştım. Bugünse her şeyden Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkı sayesinde buradayım. Koltuğa oturduğum o gün belediye başkanımızdan hiç korkmadan kendimi güvende hissederek oynayabildiğim kocaman yemyeşil ve çiçeklerle dolu parklar istemiştim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurslarına katılmak için ulaşım konusunda yardımcı olmasını, sosyal ve kültürel alanda yetişebilmek için belediyenin çocuk kursu kurmasını, parklarda doğanın içinde resim yapabileceğim etkinlikler düzenlenmesini, arada sırada bizleri çocukları ziyaret edip çikolata dağıtmasını, bizi unutmayıp bizden haberdar olmasını söylemiştim. Sağ olsun hepsini kabul edip hemencecik hayata geçirmişti. Bir çocuk olarak bana değer vermesini hiç unutmadım ve her zaman kendisini minnetle andım. Şimdi sıra bende. Bana ve arkadaşlarıma verilen emeğin, koşulların yetersizliğinde dahi bizler için yapılan yatırımın boşa gitmediğini ve çocuğa, eğitime yapılan yatırımın en kutsal yatırım olduğunu gösterme sırası bende. Evet, dediğim gibi. Ben Asel Duruk. 20 yıl sonra bunları düşünebilmeyi çok istiyorum ve büyüklerime bu konuda güveniyorum" diye konuştu.

Duruk'un konuşmasından sonra "Çok teşekkür ediyorum sayın başkanım, mesajınızı aldım" diyen Başkan Kaya, "Bugün bütün yetki sizde. Buyurun, talimat verin, çalışmalara başlasınlar" diyerek minik Asel'e teşekkür etti. - TRABZON