Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Özgür Özel'e Saldırıyı Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Özgür Özel'e Saldırıyı Kınama

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, siyasette nezaket dilinin gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gezici Halk Market projesini başlattıklarını duyurdu.

05.05.2025 23:48  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gezici Halk Market adıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçireceklerini duyurduğu toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, "Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, kınamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, Türk siyasetine, demokrasimize, barışa ve halkımızın umuduna yapılmış bir saldırıdır! Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin neferleri olarak 'Tam Bağımsız ve Aydınlık Türkiye' mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün gücümüzle Sayın Genel Başkanımızın yanındayız.

Gezici Halk Market uygulamamızı başlatıyoruz. İçini market şeklinde donattığımız bir minibüsümüz var, minibüsün içerisindeki raflarda bir evdeki temel ihtiyaç maddelerinin yer alıyor. Bu minibüs, mahalle muhtarlarımızla yaptığımız işbirlikleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ayağına gidecek. Yardımseverlerle dayanışma halinde olacağımız bu hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımız evinin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde, rencide olmadan alabilecek. Gerçekten zor bir tabloyu yönetmeye uğraşıyoruz. Bu ay İller Bankası'ndan gelecek olan para 46 milyon TL iken maaş ve ikramiye ödememiz 120 milyon TL. Ortada ağır ve yönetmesi zor olan bir tablo var. Bu konu bütün belediyelerin sırtında ağır bir yüktür ve çarkı çevirmek son derece zorlaşmıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Özgür Özel'e Saldırıyı Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 01:01:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Özgür Özel'e Saldırıyı Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.