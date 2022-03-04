Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 13:09
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri Ortaokulunda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri Ortaokulunda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

'2022 Afet Tatbikatı Yılı' kapsamında gerçekleştirilen 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatında' öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi.

Deprem senaryosu gereği, 11.30 sıralarında Adıyaman'da deprem meydana geldi. Senaryo gereği yapılan deprem sırasında okulda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve kurum müdürleri ile öğrenciler kendilerine gösterildiği gibi çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Sarsıntının geçmesinin ardından öğrenciler ve il protokolü kendilerine gösterildiği şekilde okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

Adıyaman'da 796 okulda deprem tatbikatının yapıldığını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün okullarda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Şuanda bütün Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımızda da 796 okulda, yaklaşık 162 bin öğrencimizle deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Tatbikat esnasında AFAD ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, jandarma ve polis ekipleri ve UMKE hazır bulundu. - ADIYAMAN

Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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