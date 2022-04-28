OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması - Son Dakika
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OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması

28.04.2022 09:07
OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İnancımızda önemli yeri bulunan dini bayramların her türlü küskünlüğün ve kırgınlığın unutulduğu, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın üst seviyelere çıktığı müstesna günler olduğunu ifade eden Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, "Müslümanlar olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramların birlik ve beraberliğimizi güçlendiren günler olduğuna dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, "İki yılı aşkın süredir devam eden Covıd-19 pandemisinin etkisinin iyice azaldığı bir dönemde Ramazan Bayramı'nı kutluyor olmak sevincimizi daha da artırmaktadır. Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken, bayramın dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşların, akan kan ve gözyaşlarının son bulmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Daha çok çalışmalı ve üretmeliyiz"

Şimşek'in mesajının devamında, "Tüm dünyanın ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı, ülke ekonomilerinin beklenen büyümeyi gerçekleştiremediği bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan sıkıntılar geçicidir. Ülke olarak dünya genelindeki olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmek için birlik ve beraberliğimizi korumalı, daha çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz. Gaziantepli sanayiciler olarak bu bilinçle hareket ederek, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için çaba göstermekteyiz" denildi. - GAZİANTEP

OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması
OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması
OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması

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Ramazan Bayramı, Cengiz Şimşek, Gaziantep, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OSB Başkanı Şimşek'ten Ramazan Bayramı kutlaması - Son Dakika


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