Osmaneli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni - Son Dakika
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Osmaneli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Osmaneli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi. Törene, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından camide dua edildi ve helva ikramı yapıldı. Akşam saatlerinde ise belediye binası önünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15.07.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehir mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi. Törene, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli İlçe Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Fatih Camii'ne geçerek burada şehitler için okunan hatim duası yapıldı.

Camide imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerifler ve ilahilerin ardından tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi. Osmaneli Belediyesi tarafından öğle namazı çıkışında vatandaşlara helva ikramı yapıldı. Osmaneli ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle belediye binası önünde saat 21.00'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek - BİLECİK

Kaynak: İHA

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