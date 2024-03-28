Osmaneli\'de Muhtarlar ve Kamu Çalışanları İçin İftar Programı Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muhtarlar dernek Başkanlığı organizasyonunda bir lokantada muhtarlara ve kamu çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi

Yoğun ilginin olduğu iftar yemeğine, Kaymakam Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür vekili Selçuk Karataş, kurum müdürleri, ilçe merkez ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Yüksel Ünal İftar öncesi masaları tek tek gezerek, muhtarlarla yakından ilgilendi. Muhtarların Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Ünal, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Akşam ezanın okunması ile birlikte iftarlar açıldı. İftar sonrası konuşan Kaymakam Ünal "Bu mübarek ayda değerli mahalle ve köy muhtarlarımızla iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizsiniz. Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz" dedi.

Mübarek Ramazan ayının manevi güzelliği ve bereketine vurgu yapıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. İftar programına katılımından dolayı Kaymakam Ünal' teşekkür eden muhtarlar dernek Başkanı Kasım Balcı, tüm katılımcılara da teşekkür etti. - BİLECİK