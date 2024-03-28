Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muhtarlar dernek Başkanlığı organizasyonunda bir lokantada muhtarlara ve kamu çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi
Yoğun ilginin olduğu iftar yemeğine, Kaymakam Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür vekili Selçuk Karataş, kurum müdürleri, ilçe merkez ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Yüksel Ünal İftar öncesi masaları tek tek gezerek, muhtarlarla yakından ilgilendi. Muhtarların Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Ünal, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Akşam ezanın okunması ile birlikte iftarlar açıldı. İftar sonrası konuşan Kaymakam Ünal "Bu mübarek ayda değerli mahalle ve köy muhtarlarımızla iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizsiniz. Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz" dedi.
Mübarek Ramazan ayının manevi güzelliği ve bereketine vurgu yapıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. İftar programına katılımından dolayı Kaymakam Ünal' teşekkür eden muhtarlar dernek Başkanı Kasım Balcı, tüm katılımcılara da teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'de Muhtarlar ve Kamu Çalışanları İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?