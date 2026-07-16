Bilecik'te yaya güvenliği için orta refüjlere demir çit monte edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından ilçe genelindeki ana arterlerde yer alan orta refüjlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında, özellikle yaya güvenliğinin artırılması amacıyla orta refüjler boyunca koruyucu demir çitler monte edildi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, orta refüjler kırmızı ve beyaz dekoratif taşlarla estetik bir görünüme kavuşturulurken, yaya geçişlerinin kontrol altına alınması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Öte yandan, çalışmaların etaplar halinde ilçe genelindeki diğer ana arterlerde de devam edeceği öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yürütülen çalışmaların ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlayacağını belirterek, "İlçemizin ana arterlerinde hem trafik düzenini hem de yaya güvenliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Orta refüjlere monte ettiğimiz koruyucu demir çitlerle kontrolsüz yaya geçişlerini önlemeyi hedeflerken, dekoratif taş uygulamalarıyla da ilçemize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Daha güvenli, daha düzenli ve daha estetik bir Osmaneli için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK