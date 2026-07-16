Bilecik\'te 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı

Bilecik ve tüm ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında anma programları düzenlenirken, programlar 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki program, Hükümet Konağı önünde kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi'nin ziyaret edilmesiyle başladı. Sergiyi Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü ve vatandaşlar dolaşarak 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf ve görselleri inceledi. Ardından ilçe şehitliğine geçen protokol üyeleri, burada aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Şehitlik programının ardından Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun ve ilçe protokolü, ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek talep ve temennilerini dinledi. Anma programı daha sonra Fatih Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu programda, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi

Son olarak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ile Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yaptı. Programda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için ortaya koyduğu kararlılık vurgulanırken, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı, kahraman gazilere şükran duyguları ifade edildi.

Program, saat 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi. - BİLECİK