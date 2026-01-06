Osmangazi\'den kültür ve gençliğe tam destek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla önemli çalışmalara imza atan Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Derneği'ni (NAKEM) ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada, kültürün birleştirici gücü ile gençliğin taşıdığı dinamizm bir kez daha gözler önüne serildi.

Gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Derneği'ni (NAKEM) ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler edindi. Büyük coşkuyla karşılanan Başkan Erkan Aydın'a Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'ın yanı sıra NAKEM Başkanı Celal Yalçın, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"Balkanlardaki bağlarımızı canlı tutuyoruz"

Halk oyunlarının sadece bir sahne performansı değil, aynı zamanda ortak hafızayı gelecek kuşaklara aktaran güçlü bir kültürel köprü olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizler, derneğimizle olan etkinliklerimizi 19 yıldır sürdürüyoruz. Bizden önce başlayan çalışmaların üzerine koyarak hem burada hem de Balkan ülkelerinde devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Bursa, göçmen ağırlıklı bir şehir. Bu mahallelerde yaşayan insanların Balkanlarla hala güçlü bağları var. Herkesin oralarda akrabası, tanıdığı bulunuyor. Bu bağları canlı tutmanın en güzel yolu da folklor, kültür ve sanat etkinliklerinden geçiyor. İşte NAKEM gibi dernekler bizim için hem bir vesile hem de çok önemli bir fırsat. Çünkü bu işleri sadece belediye olarak yapmak kolay değil. Bir sürü prosedürü, kuralı var. Ama NAKEM gibi paydaşlarla birlikte hareket ettiğimizde bizim de yükümüz hafifliyor. Belediye olarak üzerimize düşen lojistik ve diğer destekleri vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmaların bu kadar diri bir şekilde sürmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor."

"Halk oyunlarımıza sahip çıkmamız lazım"

Bu tür etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Burada asıl büyük fayda, bizi yüzyıllardır ayakta tutan örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi yaşatmak. Binlerce yıllık bir geçmişten gelen bu kültür sayesinde ayakta kalmış bir milletiz. Halk oyunlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bugün bu kültürü gençler öğrenirse, onlar da kendilerinden sonra gelen nesillere aktarır. Böylece birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ederiz. Bu yıl aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı. Osman Gazi'nin başlattığı, Orhan Gazi'nin tamamladığı bu miras; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yeniden kazandırdığı bu topraklar, bugün sizlerin emeğiyle geleceğe taşınıyor. O yüzden yaptığınız işi sadece bir dernek faaliyeti olarak görmeyin. Bu emeğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi bu güzel faaliyet için yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplam 20 mahallede, yaklaşık 400 öğrenciyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen NAKEM Başkanı Celal Yalçın da, "Yıllardır hiç ara vermeden, kültürümüzü geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Osmangazi Belediyemiz, Balkanlar ve kültürel çalışmalar konusunda Türkiye'deki belediyeler arasında öncü bir konumda. Bu vizyon sayesinde, daha güzel ve daha güçlü organizasyonlarla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız Erkan Aydın, göreve geldiği günden bu yana samimi bir şekilde yanımızda oldu. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. İnşallah bu birlikteliğimiz daim olur. Yönetimimizle, hocalarımızla, öğrencilerimizle bu çalışmaları daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek yöneltilen sorulara açıklık getirdi. Program kapsamında NAKEM Başkanı Celal Yalçın, Başkan Aydın'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik, Başkan Erkan Aydın'ın gençlerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - BURSA