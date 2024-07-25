Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var Projesi ile Kırsal Mahallelere Eğlence Getiriyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var Projesi ile Kırsal Mahallelere Eğlence Getiriyor

Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var Projesi ile Kırsal Mahallelere Eğlence Getiriyor

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliği, Aksungur Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Kadınlar arasında düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Tavla turnuvasında ise başa baş mücadeleler yaşandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şenliklerin devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Osmangazi Belediyesi hayata geçirdiği Köyümüzde Şenlik Var projesi ile müzik, dans, sanat ve eğlenceyi Osmangazi'nin kırsal mahalleleri ile buluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Köyümüzde Şenlik Var" etkinliği son olarak Aksungur Mahallesi'nde düzenlendi. Mahallenin meydanında kurulan etkinlik alanında çocuklar gönüllerince eğlendi. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği şenlikte, Aksungur sakinleri unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlik kapsamında çocuklar, kurulan oyun alanında eğlenirken; kendilerine ikram edilen pamuk şekeri, patlamış mısır ve limonataların tadına baktı. Baloncuk patlatma gösterisinde ise çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Mahalle meydanında kurulan sahnede ise Gurup Kucaklaşma en beğenilen türküleri söyledi.

Aksungurlu kadınlar, kendileri adına düzenlenen yemek yarışmasına en güzel yöresel yemekleriyle katıldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Sefa Yılmaz, Fatih Vardar, Mücahit Yıldızhan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz'ın jüri üyesi olduğu yemek yarışmasında dereceye giren kadınlara çeşitli hediyeler verildi. Mahalle erkeklerinin oldukça iddialı olduğu tavla turnuvasında ise başa baş geçen mücadeleler yaşandı. Aksungur Mahalle Muhtarı Sinan Kaya ile birlikte tavlanın başına oturarak turnuvadaki ilk zarı atan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

"Şenliklerimiz devam edecek"

Aksungur Mahallesi'nde düzenlenen 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliğine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle sakinleri ile eğlence dolu bir gün geçirdi. Kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların düzenlenen şenliklerden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade eden Başkan Aydın, "Geçtiğimiz gün Mürseller köyümüzde düzenlenen şenliklere katıldık. Bugün de Aksungur Mahallemizdeyiz. Seçimden önce köylerde yaşayan yurttaşlarımıza, hizmet noktasında merkezdeki mahalleler ile kırsal mahalleler arasında hiçbir fark kalmayacağının sözünü verdik. Göreve gelmememizle birlikte de kırsal mahallelerimizi kapsayan 'Köyümüzde Şenlik Var' projesini hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın bu tür etkinliklerden mutlu olup olmamaları, bundan sonra yapacağımız hizmetler noktasında da yönümüzü belirleyecek. Ben ziyaret ettiğim mahallerde yaptığım gözlemlerde, bu etkinliklerden dolayı yurttaşlarımızın oldukça memnun olduklarını gördüm. Şenliklerimiz devam edecek, bizleri izlemeye devam etsinler" dedi.

"Başkanımız seçimden önce verdiği sözleri yerine getiriyor"

Aksungur Mahalle Muhtarı Sinan Kaya da "Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesi köyümüze yaptığı ziyarette, bizlere projelerini anlattı. Seçimin hemen ardından yaptığı hizmetlerle de farkını gösterdi. Yaptığı hizmet ve etkinliklerle halkımızın memnuniyetini kazandı. Vermiş olduğu sözleri seçimden bir ay gibi kısa bir süre sonra yerine getirdi. Ben mahallem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aksungur Mahalle sakinleri de düzenlenen etkinlikler ile keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var Projesi ile Kırsal Mahallelere Eğlence Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var Projesi ile Kırsal Mahallelere Eğlence Getiriyor - Son Dakika
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