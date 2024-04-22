Osmangazi Belediyesi, Melis Fis Konseriyle Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşattı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Melis Fis Konseriyle Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşattı

Osmangazi Belediyesi, Melis Fis Konseriyle Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşattı

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Melis Fis konseri ile ilçeli çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Osmangazi'de düzenlenen Melis Fis konseriyle başladı.

22.04.2024 17:09  Güncelleme: 18:40
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Melis Fis konseri ile ilçeli çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Osmangazi'de düzenlenen Melis Fis konseriyle başladı. 'Gülü Sevdim Dikeni Battı' şarkısıyla sahneye çıkan Melis Fis, son dönemin sevilen şarkılarını çocuklar için söyledi. 'Kara Kedi', 'Gülü Sevdim Dikeni Battı', 'Uyku Yok' gibi şarkıları ile konserine devam eden ünlü şarkıcı, konser alanını dolduran çocuk ve gençlerin 23 Nisan heyecanına ortak oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konser sırasında sahneye çıkarak sanatçı Fis'e çiçek takdim etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara hediye ettiği bu güzel bayramda, kıymetli sanatçımız Melis Fis de, en güzel şarkılarını çocuklarımız için söyledi. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü, bayram olarak ülkemizin geleceğinin teminatı çocuklarımıza armağan etmiş ve bu yönüyle de dünyada eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz Atatürk'ün izinde ilerleyerek, ülkemizi çok güzel yerlere getireceklerdir. 23 Nisan sadece bir bayram değil, çok daha fazlasıdır. Bayramı'nız kutlu olsun."

Çocuklar için Demirtaş Meydanı'nda 'Çocuk Şenliği' programı adı altında renkli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çeşitli farklı atölye çalışmaları, gösteriler, yarışmalar, karaoke, yüz boyama, jonglör ve tahta bacak gibi birçok sürpriz etkinlik ile çocuklara bayramın heyecanını yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Melis Fis Konseriyle Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşattı - Son Dakika

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