Osmangazi\'de Kitapseverlerden Kolektif Okuma Etkinliği

Osmangazi Belediyesi'nin okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel birlikteliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği Kolektif Okuma etkinliğinde Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun 'Kalk Bi Dopamin Demle' kitabı ele alındı.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde düzenlenen Kolektif Okuma Etkinliği'nde bir araya gelen kitapseverler, Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun 'Kalk Bi Dopamin Demle' adlı kitabı üzerinden nörobilimin penceresinden insan davranışlarını masaya yatırdı. Katılımcılar; alışkanlıklar, bağımlılıklar ile çağımızın 'haz odaklı' davranış kalıplarını dopamin mekanizmasıyla ilişkilendirerek, neden bazı davranışları tekrar tekrar sergilediğimizi, zaman zaman motive olmakta zorlandığımızı ve 'iyi hissetme' arzusunun yönümüzü nasıl kontrolsüzce belirleyebildiğini tartıştı. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, kitap okuyarak yeni bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşadı.

"Kalk Bi Dopamin Demle Kitabını İnceledik"

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kütüphane Hizmetleri Birimi olarak her ay bir kolektif okuma etkinliği düzenlediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nalbant, "Bugünkü etkinlikte Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun 'Kalk Bi Dopamin Demle' kitabını inceledik. Kitapta yazar, sosyal medyada arzu içeren ve alışveriş duygularını dışa çıkaran dopaminin istek ve uyarıcı yönlerini ele almış. Etkinlikte kitapseverler, okudukları kitabın incelemesini yaparak fikir alışverişinde bulundu. Kitap hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Daha önce diğer kütüphanelerimizde farklı kitapların incelemelerini yaptık. Bugün de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde bir aradayız." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan kitapseverler ise böyle faydalı ve güzel etkinlikleri düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA