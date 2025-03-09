Osmangazi Belediyesi\'nden Ramazan İftar Sofraları

Ramazan ayının huzuru ve bereketi, Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin yedi farklı noktasında kurduğu iftar sofralarında yaşanıyor. İftar noktalarında her akşam 2 bin 700 ilçe sakini, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğuna ortak oluyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları büyük ilgi gördü. Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofraları, her akşam Ramazan'ın manevi güzelliklerini büyük bir aile sofrasında yaşamak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. İftar yapmak için ailece ve komşularıyla gelen ilçe sakinleri, aynı yemeğin yanı sıra kardeşlik ve huzuru paylaşıyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram ediliyor. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşarken, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhu da en güzel şekilde hissediliyor. Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2 bin 700 kişiye iftar vermeyi sürdürecek.

Ramazan Şenliği alanlarına büyük ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan Ramazan Şenliği alanları, Ramazan ayının ruhunu Bursalılara yeniden yaşatıyor. Ramazan'ın ruhuna uygun etkinlikleri yaşamak isteyenler Ramazan Şenliği alanlarına akın ediyorlar. İftar sonrası çocuklar için sihirbaz gösterisi ve Karagöz-Hacivat gölge oyununun yanı sıra hikayeler, oyunlar, yarışmalar ve çeşitli gösteriler düzenlenen Ramazan Şenliği alanları, kurulan stantlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile Osmangazililere unutulmaz Ramazan akşamları yaşatıyor. - BURSA