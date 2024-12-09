Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İşbirliği ile Hayvan Sağlığına Destek - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İşbirliği ile Hayvan Sağlığına Destek

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İşbirliği ile Hayvan Sağlığına Destek

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokol sayesinde, kedi ve köpeklere kısırlaştırma işlemleri yapıyor. İntörn öğrenciler, veteriner hekimlerle birlikte klinik uygulamalar yaparak önemli tecrübeler kazanıyor.

09.12.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklere kısırlaştırma işlemi yapılıyor.

İmzalanan protokolle birlikte Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi intörn öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde alanında uzman veteriner hekimlerle birlikte klinik tedavileri, hayvan muayenesi, hastalarla ilgili rapor yazımı, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve yorumlanması ile yapılan operasyonlara katılmaya başladı. 8 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar Salı ve Perşembe günleri köpek ve kedi kısırlaştırma operasyonlarına giren 172 intörn öğrenci, 10 günlük sürede 155 kedi ve köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, intörn öğrencileri ayrıca biyokimyasal ve hematolojik tetkikler için ayrıca biyopsi ve virolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik örnek alabilme eğitimleri alıyor.

Kısırlaştırma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşen kedi ve köpekler hayatlarına sağlıklı şekilde devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İşbirliği ile Hayvan Sağlığına Destek - Son Dakika

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