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Osmangazi'de kadınlara özel diksiyon atölyesi

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Türkçe'nin doğru ve yerinde kullanımını yaygınlaştırmak, güzel ve etkileyici iletişime katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen diksiyon atölyesinde eğitimler başladı.

Kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlenen diksiyon atölyesi, Demirtaş Kültür Merkezi'nde başladı. Türk Dili'ni düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde konuşmak istemenin yanı sıra sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi meslek dallarında ilerlemek isteyen vatandaşlar, atölyeye yoğun ilgi gösterdi. İletişim Danışmanı Demet Çoraklı, tarafından başlayan eğitimlere 33 kursiyer katılım sağladı. Her hafta Çarşamba günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Diksiyon Atölyesi, toplam 6 hafta sürecek. Atölyenin ilk dersine katılan vatandaşlar, kelimelerin doğru kullanımı, doğru nefes kullanımı, dudak hareketleri ve tonlama gibi konularda bilgi sahibi oldu.

"Diksiyon toplumsal fayda adına önemli"

Diksiyonun, güzel ve etkili iletişim kurmanın yanı sıra birçok meslek gurubu için büyük önem taşıdığına dikkat çeken İletişim Danışmanı Demet Çoraklı, "Diksiyon için iletişim kurarken ve mesleğimizi icra ederken kullandığımız bir bilgi birikimi diyebiliriz. Özellikle kadınlarımızın diksiyon konusunda kendilerini geliştirmesini çok önemli buluyorum. Çünkü güzel bir diksiyona sahip olan kadınlarımız, çocuklarını da bu alanda en güzel şekilde yetiştirecektir. Diksiyon derslerimizin, toplumsal fayda adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel atölyeyi kadınlarımızın hizmetine sunan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm emeği geçenlere teşekküre ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diksiyon atölyesine katılan kursiyerler de, günlük konuşmalarda dahi çok basit hatalar yapabildiklerini belirterek, "Günlük yaşantımızın yanı sıra iş hayatında da güzel ve etkili iletişim kurabilmemiz gerekiyor. Bunun için de güzel bir diksiyona sahip olmalıyız. Bir kadın olarak ilk önce kendimizin daha sonra da çocuklarımızın kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak bizlerin görevi. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a kadınlara özel bir diksiyon atölyesi açması yönünde talebimiz oldu. Kendileri bu talebimizi dikkate aldı ve bu atölyeyi bizlerin hizmetine sundu. Bu ve buna benzer birçok atölye çalışmalarında bizleri desteklediği için Erkan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.