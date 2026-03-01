Osmangazi Belediyesi\'nin iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayı boyunca her gün ilçenin 8 ayrı noktasında düzenlenen iftar programlarında yaklaşık 4 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Ramazan'ın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu Osmangazililerle birlikte yaşayan Başkan Aydın, iftar programları kapsamında son olarak Çırpan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve dayanışma ruhunu ilçe sakinleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Ramazan boyunca her gün Osmangazi ilçesinin 8 farklı noktasında kurulan iftar sofralarından birine katılan Başkan Aydın, vatandaşlarla birlikte orucunu açma geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda Çırpan Mahallesi Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Düzenlenen iftar programında Çırpan Mahallesi sakinleri Başkan Aydın'a yoğun ilgi gösterirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak her gün ilçenin birçok noktasında iftar verdiklerine işaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çırpan Mahallesi'nde başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve kıymetli mahalle sakinlerimizle birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca her gün 8 ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımıza iftar veriyoruz. Ramazan'ın bereketini, huzurunu, paylaşma ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; bizleri önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaştırsın." şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Çırpan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşacağının sözünü verdi.