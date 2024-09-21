Osmangazililer Güz Konseri'nde Menteşeli Cengiz ile Coştu - Son Dakika
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Osmangazililer Güz Konseri'nde Menteşeli Cengiz ile Coştu

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Güz Konseri'nde Menteşeli Cengiz sahne aldı. Sanatçının türküleri, binlerce vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla dinlendi ve dans edilerek eşlik edildi.

21.09.2024 17:09  Güncelleme: 17:15
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Osmangazililer Menteşeli Cengiz konseri ile coştu

Menteşeli Cengiz söyledi, Osmangazililer eşlik etti

Osmangazi Belediyesi'nin 'Güz Konseri'ne büyük ilgi

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Güz Konseri' kapsamında sahneye çıkan dağ yöresinin sevilen sanatçısı Menteşeli Cengiz, türküleriyle sanatseverleri doyasıya eğlendirdi.

Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi'nde düzenlediği 'Güz Konseri' ile Bursa'nın sevilen ses sanatçılarından biri olan usta sanatçı Menteşeli Cengiz'i sevenleriyle buluşturdu. Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles gibi dağ ilçelerindeki yurttaşlar tarafından beğeniyle takip edilen, Osmangazi'de yaşayan dağ yöresi vatandaşlarının da severek dinlediği usta sanatçı, Türk Halk Müziği'nin nadide eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Dağ yöresinden yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Alemdar Mahallesi'ndeki pazar alanında gerçekleşen konsere, sanat severlerin ilgisi büyük oldu. Konser alanını dolduran binlerce kişi, sanatçının hareketli türkülerine dans ederek eşlik etti. Menteşeli Cengiz, konser sonunda hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Konsere, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Yaşamda tutunmak için sanat da bir ihtiyaç"

Sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu tür etkinlikler, özellikle yöre insanımızın yoğun yaşadığı yerlerde karşılık buluyor. İnsanoğlu sadece karnını doyurmakla yaşamına devam edemiyor. Ruhunu da doyurması gerekiyor. Yaşamda tutunmak için bu da bir ihtiyaç. Osmangazi Belediyesi olarak, her biri birbirinden güzel ve özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizi mahallelerimize de taşıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde büyük emeği olan Kültür İşleri Müdürlüğü'müzden sorumlu Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Aydın, usta sanatçı Menteşeli Cengiz'e çiçek takdim etti. Ayrıca Başkan Aydın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Fatihgücü Spor forması hediye edildi.

Osmangazililer Güz Konseri\'nde Menteşeli Cengiz ile Coştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazililer Güz Konseri'nde Menteşeli Cengiz ile Coştu - Son Dakika

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