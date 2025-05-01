Osmaniye'de 1 Mayıs Kutlaması

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK, DİSK ve Birleşik Kamu-İş öncülüğünde çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kutlandı.

Rahime Hatun Mahallesi Salı Pazarı alanındaki kutlamalarda katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Burada konuşan KESK Osmaniye İl Temsilcisi Fahri Göl, 1 Mayıs'ın emek, barış ve demokrasi için mücadele edenlerin selamlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Göl, "İşçi sınıfının yüzyıllardır kazandığı haklar tek tek ortadan kaldırılmak isteniyor. Kapitalizmin aşırı kar hırsı ve savaş politikaları hem emeği hem doğayı yok ediyor" dedi.

Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin arttığını belirten Göl, "Grev yasakları, gözaltılar, hukuksuz cezalar giderek artıyor. İş kazalarında her gün emekçiler hayatını kaybediyor. Ülkemizde 2024 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre bin 897 işçi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin emekçileri borç batağına sürüklediğini vurgulayan Göl, milyonlarca emeklinin ise açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini söyledi. Ancak umudun büyüdüğünü ifade eden Göl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direniş umudu büyüyor. Karanlık perde parça parça parçalanıyor. Ülkemizin dört bir tarafından sadece biz emekçiler değil, öğrencilerden gazetecilere, kadınlardan sendikacılara kadar herkes bu bozuk düzene karşı bir savaş veriyor. Ülkemizin tüm alanlarında eşitlik ve özgürlük sloganları yükseliyor. Gençlik kendi geleceğini inşa etmek için çaba sarfediyor. Kadınlar prangaları yerle bir ediyor. Emekçiler, emekliler haklarına kendileri karar vermek istiyor."