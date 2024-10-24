Osmaniye\'de 2.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Osmaniye'de 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir evin deposunda yapılan aramada 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Olayda yakalanan K.Ö., İ.Ö., G.Ç., ve M.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.