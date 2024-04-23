Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Osmaniye\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Yedi Ocak İlkokulu'nun nakledildiği Mithatpaşa İlkokulu bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Programda öğrencilerin şiir, müzik ve gösterileri yer aldı.

23.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamaları, depremler sonrası binası ağır hasar gören Yedi Ocak İlkokulunun nakledildiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Mithatpaşa İlkokulu bahçesinde yapıldı. Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi; istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Esarete başkaldıran yüce Türk milletinin soylu direnişinin başlangıcıdır. 23 Nisan, bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. O büyük günün ardından, hür iradesiyle zafere inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet; birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır "dedi.

Programın devamında okul öğrencilerinden Bengisu Arıca tarafından "23 Nisan Coşkusu" adlı şiir okundu. 2-E sınıfı öğrencileri tarafından sunulan "İşte Bu Bayrak" adlı müzikli gösterisi protokol üyeleri ve velilerden büyük alkış aldı. "Türkiye ve Duamız" şirinin okunmasının ardından, 1-B öğrencileri Ritim gösterisi sundu. " İzmir'in Dağları" ve "Eyvallah" adlı müzikli gösterinin ardından 23 Nisan kutlamaları; Türk Devletleri Bayrak Gösterisi, Halk Oyunu Gösterileri ve Parla 100. Yıl Marşı okunması ile sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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