Osmaniye\'de 6.75 kg Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de durdurulan çekicide 6 kilogram 750 gram skunk maddesi ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan çekicide 6 kilogram 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, çekicide bulunan 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan çekicide hassas burunlu narkotik köpeğiyle Pars ile yapılan aramada, kupa kısmında bulunan yatağa gizlenmiş 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Çekicide bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U. ve Serkan P. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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