Osmaniye'de Change Operasyonu: 20 Milyon TL'lik Araçlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Change Operasyonu: 20 Milyon TL'lik Araçlar Ele Geçirildi

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, yasadışı change yapılan 20 milyon liralık araçlar yakalandı.

02.03.2025 23:46
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Osmaniye'de change araç operasyonu: Piyasa değeri 20 milyon liralık araçlar yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasadışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonda, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ülkemize yasal yollarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kazaya karışıp kullanılamaz hale gelen benzer özellikteki araçların şase numaralarını vurup Change işlemi uygulayarak tekrar trafiğe sokmak suretiyle "Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt olmak üzere 5 ilde bulunan 10 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10 tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 4 tır ve 3 dorse ele geçirilerek araçlara el konuldu.

Gözaltına alınan C.V., H.K., E.D., N.G., İ.H.K., Ü.Y., A.M.D., U.M.D., M.B.D., R.K., A.A. isimli şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Osmaniye, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Change Operasyonu: 20 Milyon TL'lik Araçlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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